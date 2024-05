Βρετανία: Συνελήφθησαν φοιτητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης

Η οργάνωση Oxford Action for Palestine (OA4P) ανέφερε πως οι πανεπιστημιακές αρχές κάλεσαν την αστυνομία αφότου φοιτητές ξεκίνησαν τη διαμαρτυρία τους στα γραφεία της διοίκησης, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που λαμβάνουν χώρα σε πανεπιστήμια στη Βρετανία, στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ είπε ότι είναι ενήμερη για το περιστατικό και θα δώσει αργότερα πληροφορίες.

Το πανεπιστήμιο δεν έχει σχολιάσει προς το παρόν τα σημερινά γεγονότα, αν και κατά το παρελθόν έχει πει ότι σέβεται το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης υπό τη μορφή ειρηνικών διαμαρτυριών.

Oxford University students demonstrate in support of Palestine and protest against the UK's support for Israel's massacres in Gaza #Palestine#Gaza#Oxfordpic.twitter.com/ZkuIpaqFgX