CNN: Η ρωσική μισθοφορική ομάδα Βάγκνερ κατασκεύασε αντιαρματική οχύρωση στην Αν. Ουκρανία - Δορυφορικές εικόνες

Πρόσθετες δορυφορικές εικόνες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος δείχνουν ότι η εκσκαφή της τάφρου διεξήχθη σε δύο μέρη: το πρώτο τμήμα της τάφρου σκάφτηκε ξεκινώντας στις 25 Σεπτεμβρίου. το δεύτερο τμήμα της τάφρου σκάφτηκε κάποια στιγμή μεταξύ 30 Σεπτεμβρίου και 5 Οκτωβρίου.

??Maxar Technologies has published a satellite image of the "Wagner Line" in the #Lugansk region.

??Followhttps://t.co/ar7jQMc98f#UkraineRussianWar#WarInUkraine#?????#Ukraine#RussiaIsLosing#RussiaUkraineWar#UkraineWillWin#Donbas#????????pic.twitter.com/VbuQSwIL7C