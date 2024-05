Δανία: Στις φλόγες τα γραφεία του φαρμακευτικού κολοσσού που παρασκευάζει το Ozempic

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε κοντέινερ σε εργοτάξιο της Novo Nordisk και επεκτάθηκε στην στέγη γειτονικού κτιρίου γραφείων της εταιρείας.

Ο καπνός είναι ορατός από απόσταση 30 χιλιομέτρων.

BREAKING: OZEMPIC MANUFACTURER'S HQ ON FIRE

Novo Nordisk’s global headquarters in Bagsvaerd, Denmark, was hit by fire as emergency services battle to bring the blaze under control.

The fire began outside and later spread to the offices.

The fire began outside and later spread to the offices.

There are no injuries reported.