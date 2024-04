Δανία: Στις φλόγες το ιστορικό Χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης - Στάχτη 400 χρόνια πολιτιστικής κληρονομιάς - BINTEO

"Μεγάλο μέρος του Χρηματιστηρίου υπέστη ζημιές από τη φωτιά. Ωστόσο μεγάλο μέρος των αντικειμένων αξίας διασώθηκε", δήλωσε στον Τύπο ο διευθυντής των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων Γιάκομπ Βέντστεντ Άντερσεν, προσθέτοντας ότι σχεδόν το μισό κτίριο κάηκε.

"Έχουμε πολλή δουλειά μετά την κατάσβεση", πρόσθεσε, δηλώνοντας περί τις 16:00 χθες το απόγευμα ότι η φωτιά τέθηκε "υπό έλεγχο".

Ο εμβληματικός οβελίσκος του κτιρίου, ύψους 54 μέτρων, κατέρρευσε από τις φλόγες νωρίς το πρωί μπροστά στα μάτια κατάπληκτων Δανών.

Οι πυροσβέστες προσπαθούσαν από τις 07.30 (τοπική ώρα· 08.30 ώρα Ελλάδας) να σώσουν το κτίριο, όπου εκτελούνταν εργασίες ανακαίνισης για τον εορτασμό της 400ής επετείου από την έναρξη της λειτουργίας του.

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία κάτω από την οροφή, σύμφωνα με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, που έστειλαν περίπου εκατό πυροσβέστες στο σημείο, ενώ η αστυνομία απέκλεισε την κυκλοφορία σε τομείς της πρωτεύουσας.

Ανυπέρβλητο κτίριο της Κοπεγχάγης, από τα ορόσημα της πρωτεύουσας της Δανίας, το παλιό Χρηματιστήριο στεγάζει επίσης μια πολύ μεγάλη συλλογή έργων τέχνης.

"Ορισμένα ιστορικά κτίρια, σχεδόν εξ ολοκλήρου κατασκευασμένα από ξύλο, είναι απίστευτα εύθραυστα και νομίζω ότι είναι δύσκολο να προστατευτούν 100%" από τις πυρκαγιές, δήλωσε νωρίτερα αξιωματούχος του Εθνικού Μουσείου, ο Μαντς Ντάμσμπο.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί εξαιτίας της πυρκαγιάς.

«Η δική μας 'Παναγία των Παρισίων'»

"Ξυπνήσαμε με ένα θλιβερό θέαμα", σημείωσε ο Δανός βασιλιάς Φρέντερικ Ι΄σε ανακοίνωση, τονίζοντας ότι "σημαντικό μέρος της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς ήταν και εξακολουθεί να βρίσκεται στις φλόγες". Η μητέρα του, η βασίλισσα Μαργκρέτε, ακύρωσε μέρος των εορτασμών για τα 84α γενέθλιά της χθες Τρίτη.

"Πονάει την ψυχή των Δανών, χρόνια ιστορίας γίνονται στάχτη", δήλωσε η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν στη δημόσια τηλεόραση της χώρας.

Μια κάτοικος της περιοχής, η Ελίζαμπεθ Μόλτκε, 45 ετών, πήγε να δει την καταστροφή: "Αυτή είναι η δική μας Παναγία των Παρισίων, είναι ο εθνικός μας θησαυρός", είπε συγκινημένη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

