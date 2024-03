Διάγγελμα Πούτιν: Οι δράστες προσπάθησαν να διαφύγουν στην Ουκρανία - Οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν - Βίντεο

Στο διάγγελμά του, ο Πούτιν είπε πως κάποιοι άνθρωποι στην ουκρανική πλευρά είχαν κάνει προετοιμασίες για να τους επιτρέψουν να διασχίσουν τα σύνορα από τη Ρωσία. Η Ουκρανία αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην επίθεση.

«Προσπάθησαν να κρυφτούν και μετακινήθηκαν προς την Ουκρανία, όπου, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, είχε προετοιμαστεί ένα «παράθυρο» για εκείνους από την ουκρανική πλευρά ώστε να διασχίσουν τα σύνορα», τόνισε ο Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος φάνηκε να επαναλαμβάνει την εκδοχή των γεγονότων που παρουσιάστηκαν νωρίτερα από τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας (FSB). Κατά τη διάρκεια του διαγγέλματός του, δεν έκανε καμία αναφορά στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος που ανέλαβε χθες την ευθύνη για την επίθεση, την ώρα που το Κίεβο αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή.

«Όλοι οι δράστες, όσοι το οργάνωσαν και εκείνοι που διέταξαν αυτό το έγκλημα θα τιμωρηθούν δίκαια και αναπόφευκτα. Όποιοι κι αν είναι, όποιος τους καθοδηγεί», τόνισε ο επικεφαλής του ρωσικού κράτους.

«Θα αναγνωρίσουμε και θα τιμωρήσουμε όποιον βρίσκεται πίσω από τους τρομοκράτες, που προετοίμασε αυτήν την κτηνιωδία, αυτήν την επίθεση στη Ρωσία, εναντίον του λαού μας».

Όπως ο ίδιος ανέφερε, η 24η Μαρτίου κηρύχθηκε ημέρα εθνικού πένθους.

