Διεθνή σάλο προκαλεί η «αεροπειρατεία» Λουκασένκο για να συλληφθεί ακτιβιστής - Αντιδράσεις από ΝΑΤΟ και ΟΗΕ

Του Θάνου Αθανασίου

Μέλη των δυνάμεων επιβολής του νόμου συνέλαβαν τον ακτιβιστή Ρόμαν Προτάσεβιτς, το όνομα του οποίου βρισκόταν σε κατάλογο καταζητουμένων μετά τις μαζικές διαδηλώσεις πέρυσι έπειτα από εκλογές τις οποίες ο Λουκασένκο ισχυρίστηκε ότι κέρδισε με μεγάλη διαφορά.

Το αεροπλάνο, που πετούσε πάνω από τη Λευκορωσία σε μια πτήση από την Αθήνα στο Βίλνιους, είχε σχεδόν φθάσει στη Λιθουανία όταν άλλαξε κατεύθυνση και συνοδεία μαχητικού οδηγήθηκε στο Μινσκ εν μέσω πληροφοριών ότι στο αεροσκάφος υπήρχαν εκρηκτικά, σύμφωνα με διαδικτυακό ιστότοπο εντοπισμού πτήσεων και το BelTA.

Δεν βρέθηκαν εκρηκτικά, ανέφερε το BelTA.

#BREAKING : Roman Protasevich, founder of the Nexta telegram channel recognized as extremist in #Belarus, was detained at the Minsk airport. The Athens-Vilnius plane carrying Protasevich made an emergency landing in the Belarusian capital due to a message about mining.