Δραματικές εξελίξεις: Τέλος οι συνομιλίες- Προ των πυλών του Κιέβου οι Ρώσοι - Στήνουν χαρακώματα στους δρόμους οι Ουκρανοί - Βίντεο

Σύμφωνα με τον Ντμίτρι Πεσκόφ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή είχε διατάξει τα ρωσικά στρατεύματα να σταματήσουν την προέλασή τους σε αναμονή της απάντησης της Ουκρανίας. Κατά συνέπεια και έπειτα από την αρνητική απάντηση, δώθηκε η διαταγή να συνεχιστούν οι επιχειρήσεις.

«Χθες, Παρασκευή, εν αναμονή των διαπραγματεύσων, ο Ρώσος πρόεδρος διέταξε την παύση της προώθησης του βασικού μέρους των δυνάμεων» της Μόσχας, διαβεβαίωσε ο Πεσκόφ. «Δεδομένου ότι η ουκρανική πλευρά αρνήθηκε τις διαπραγματεύσεις, η προώθηση των ρωσικών δυνάμεων ξεκίνησε εκ νέου σήμερα», συμπλήρωσε.

#photos| Armed clashes and Russian air strikes continue in some neighborhoods of the Ukrainian capital, Kiev, and its surroundings.

