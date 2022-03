Δραματικό μήνυμα Ζελένσκι στο αμερικανικό Κογκρέσο: «Κλείστε τους ουρανούς πάνω από την Ουκρανία» -Βίντεο

«Slava Ukraina», «Δόξα στην Ουκρανία», είπε η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι υποδεχόμενη τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Θυμηθείτε την 11η Σεπτεμβρίου για να μας καταλάβετε» είπε ο Ζελένσκι στο μήνυμά του προς τους Αμερικανούς βουλευτές και γερουσιαστές, ενώ τόνισε για ακόμα μια φορά πως η Ουκρανία χρειάζεται αεροπλάνα για να υπερασπιστεί τα εδάφη της. «Με τη βοήθειά σας θα σώσουμε χιλιάδες ζωές» είπε χαρακτηριστικά.

«Έχω ένα όνειρο. Τις ξέρετε αυτές τις λέξεις. Έχω ένα όνειρο και έχω και μια ανάγκη, να προστατευτούν οι ουρανοί μας», τόνισε, επαναλαμβάνοντας το αίτημα για θέσπιση μιας ζώνης απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία.

Κατόπιν ο Ζελένσκι έδειξε στο Κογκρέσο ένα βίντεο με πλάνα από τις ουκρανικές πόλεις, πριν και μετά τον βομβαρδισμό τους. Το βίντεο έκλεινε με το μήνυμα «Κλείστε τους ουρανούς πάνω από την Ουκρανία».

Zelenskyy tells Americans to remember the September 11 and Pearl Harbor attacks.

"Our country experienced the same every day right now at this moment, every night for three weeks now." pic.twitter.com/aqFerDPKht