Δύο πολεμικά πλοία των ΗΠΑ και του Καναδά διέπλευσαν το Στενό της Ταϊβάν

«Ο διάπλους του Chung-Moon και του Montreal καταδεικνύει τη δέσμευση των ΗΠΑ, των συμμάχων και των εταίρων τους για μια ελεύθερη και ανοιχτή περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού» ανακοίνωσε ο 7ος αμερικανικός στόλος.

Οι ΗΠΑ και ο Καναδάς «είναι εταίροι που εργάζονται για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή» ανέφερε από την πλευρά του, με ανάρτηση στο Twitter, ο καναδικός στρατός.

#HMCSMontreal, with @USNavy destroyer USS Chung-Hoon, conducted a routine transit through the Taiwan Strait. ???? and ???? and partners operate for peace and security in the region.

