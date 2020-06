Eβδομη μέρα διαδηλώσεων στις ΗΠΑ – O Τραμπ διέταξε να αναπτυχθούν χιλιάδες βαριά οπλισμένοι στρατιώτες στην Ουάσινγκτον

ΠΗΓΕΣ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP - Reuters

Καθώς ο Τραμπ επέμενε ότι θα αποκαταστήσει την τάξη, έξω από το κτίριο γινόταν εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, για να διαλυθούν διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί προκειμένου να απαιτήσουν να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον Τζορτζ Φλόιντ, τον Αφροαμερικανό ο θάνατος του οποίου την περασμένη εβδομάδα στη Μινεάπολη πυροδότησε τις εκτεταμένες ταραχές.

Αστυνομικοί, αρκετοί έφιπποι, έκαναν κατόπιν έφοδο για να απωθήσουν τους κυρίως ειρηνικούς διαδηλωτές. Μετά το τέλος του διαγγέλματός του, ο Τραμπ περπάτησε ως την εμβληματική αγγλικανική εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, στο Πάρκο Λαφαγιέτ, ένα τετράγωνο από τον Λευκό Οίκο - το κτίριο υπέστη φθορές στα επεισόδια της προηγουμένης - με ελικόπτερα να πετούν από πάνω και δεκάδες στελέχη της προεδρικής ασφάλειας να τον πλαισιώνουν.

Στον ναό αυτόν, που αποκαλείται «η εκκλησία των προέδρων», έχουν πάει όλοι οι εν ενεργεία αρχηγοί του κράτους των ΗΠΑ από το 1816, όταν ανεγέρθηκε. «Έχουμε μια σπουδαία χώρα», είπε ο Τραμπ φωτογραφιζόμενος μπροστά στην εκκλησία, κρατώντας ένα αντίτυπο της Αγίας Γραφής, προτού επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Eπίθεση Μπάιντεν: Χρησιμοποιεί τον στρατό κατά του λαού

Ο υποψήφιος του Δημοκρατικού κόμματος για τον Λευκό Οίκο Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι χρησιμοποιεί τον στρατό των ΗΠΑ «εναντίον του αμερικανικού λαού» και κατήγγειλε το γεγονός ότι έγινε χρήση δακρυγόνων εναντίον «ειρηνικών διαδηλωτών» για να φωτογραφηθεί μπροστά σε μια εκκλησία και να προσελκύσει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης στον ίδιο.

«Χρησιμοποιεί τον αμερικανικό στρατό εναντίον του αμερικανικού λαού. Εκτόξευσε δακρυγόνα εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών κι έριξε πλαστικές σφαίρες. Για μια φωτογραφία», ανέφερε ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μπάιντεν σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter, μετά την απρογραμμάτιστη επίσκεψη του Τραμπ σε μια εμβληματική εκκλησία σε μικρή απόσταση από τον Λευκό Οίκο η οποία υπέστη φθορές στα επεισόδια της Κυριακής στην Ουάσινγκτον.

Εστιάτορας σκοτώθηκε στην πόλη Λούιβιλ, ο αρχηγός της αστυνομίας αποπέμφθηκε εν μέσω των διαδηλώσεων

Δημοφιλής Αφροαμερικανός ιδιοκτήτης εστιατορίου έχασε τη ζωή του στην πόλη Λούιβιλ της πολιτείας Κεντάκι τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Δευτέρα, όταν στελέχη της αστυνομίας και της Εθνοφρουράς άνοιξαν πυρ για να απωθήσουν πλήθος που διαδήλωνε εναντίον των σκοτωμών Αφροαμερικανών από την αστυνομία, γνωστοποίησαν οι αρχές.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Λούιβιλ αποπέμφθηκε και δύο αστυνομικοί τέθηκαν σε αργία όταν οι αρχές ενημερώθηκαν πως στελέχη της αστυνομίας έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων χωρίς να έχουν ενεργοποιήσει τις κάμερες που φορούν για να υπάρχει καταγραφή των γεγονότων, διευκρίνισε ο δήμαρχος Γκρεγκ Φίσερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Police clash with protesters moving forward to clear the streets across the #WhiteHouse to mitigate the #fire on the park#Washington#GeorgeFloyd#BlackLifesMatter#BLACK_LIVES_MATTER#protests#Riots#WashingtonDCProtestpic.twitter.com/Hd1DOiiXZU