«Έβρεξε» ψάρια στην Αυστραλία - Άφωνοι οι κάτοικοι

«Είδα μια μεγάλη καταιγίδα να πλησιάζει την κοινότητά μου και νόμιζα ότι ήταν απλώς βροχή. Όταν όμως άρχισε να βρέχει, είδα και ψάρια να πέφτουν», είπε στο ABC News ο Andrew Johnson Japanangka, κάτοικος της πόλης.

The inhabitants of a distant outback settlement in Australia were amazed by a remarkable weather phenomenon where fish fell from the sky, which while uncommon, is not entirely unprecedented. pic.twitter.com/nSlW2dpb1R