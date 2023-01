Εφυγε από τη ζωή ο θρυλικός κιθαρίστας της ροκ Τζεφ Μπεκ

Γεννημένος τον Ιούνιο του 1944 στο Λονδίνο, ο Τζεφ Μπεκ θεωρείται από τους καλύτερους κιθαρίστες της ροκ, της χαρντ ροκ, των μπλουζ, ακόμη και της τζαζ όλων των εποχών, μαζί με τον Έρικ Κλάπτον και τον Τζίμι Πέιτζ, με τον οποίος έπαιζαν μαζί στο συγκρότημα The Yardbirds.

On behalf of his family, it is with deep and profound sadness that we share the news of Jeff Beck’s passing. After suddenly contracting bacterial meningitis, he peacefully passed away yesterday. His family ask for privacy while they process this tremendous loss. pic.twitter.com/4dvt5aGzlv