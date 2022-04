Εκλογές στη Γαλλία: Θρίλερ ανάμεσα σε Μακρόν και Λεπέν - Τι δείχνουν τα exit polls

Σύμφωνα με τη βελγική εφημερίδα La Libre η οποία δημοσίευσε το πρώτο exit poll -καθώς στη Γαλλία απαγορεύεται η δημοσίευση εκτιμήσεων ψήφου πριν κλείσουν οι κάλπες (σ.σ. 21.00 ώρα Ελλάδας) - ο Εμμανουέλ Μακρόν και η Μαρίν ΛεΠεν συγκεντρώνουν περίπου τα ίδια ποσοστά, κοντά στο 24%.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, η οποία υπογραμμίζει ότι πρόκειται απλώς για εκτιμήσεις σε έναν μικρό αριθμό ερωτηθέντων, ο υποψήφιος της Αριστεράς Ζαν Λικ Μελανσόν συγκεντρώνει το 19% των ψήφων.

Την πεντάδα συμπληρώνουν με 8% η υποψήφια της παραδοσιακής δεξιάς Βαλερί Πεκρές και ο άλλος υποψήφιος της ακροδεξιάς Ερίκ Ζεμούρ.

Μεταξύ 24% και 26% προβλέπεται ότι θα είναι η αποχή

Την ίδια ώρα, μεταξύ 24% και 26% προβλέπεται ότι θα είναι η αποχή στις σημερινές προεδρικές εκλογές στην Γαλλία, σύμφωνα με εκτιμήσεις που δημοσιοποίησαν γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Το ποσοστό της αποχής εμφανίζεται να είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2017 που ήταν στο 22,2%. Ωστόσο μάλλον θα είναι μικρότερο από το μέγιστο ποσοστό αποχής που έχει σημειωθεί σε πρώτο γύρο γαλλικών προεδρικών εκλογών, δηλαδή από το 28,4% του 2002.

Το ποσοστό συμμετοχής στον πρώτο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών ήταν 65% στις 17.00 ώρα Γαλλίας (18.00 ώρα Ελλάδας), μικρότερο κατά 4,4 μονάδες σε σχέση με τις εκλογές του 2017 (69,42%), σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών.

Η συμμετοχή είναι αντίθετα υψηλότερη κατά 6,5 μονάδες σε σχέση με το 2002 (58,45%), χρονιά ρεκόρ για την αποχή σε έναν πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών.

The first round of the presidential elections will be held in #France today.

The main contenders in this election are incumbent President Emmanuel #Macron and right-wing candidate Marine #LePen, who has been accused of ties to #Russia. pic.twitter.com/GnDAxIxEAw