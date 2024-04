Εκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία: Περιοχές εκκενώθηκαν, αεροδρόμιο έκλεισε

«Τρέχουμε παιδιά», είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας που κινηματογραφούσε την έκρηξη προσπαθώντας παράλληλα να απομακρυνθεί. «Φεύγουμε επειδή η στάχτη έχει φθάσει κοντά».

Eruptions at the Ruang volcano in Indonesia sent ash thousands of feet high and led to the evacuation of thousands of people. https://t.co/aCFQtNmfUYpic.twitter.com/cDIGwKLunf