Έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία: Σχεδόν 2.000 κάτοικοι απομακρύνονται από την Ιάβα

«Οι περισσότεροι δρόμοι έχουν κλείσει από σήμερα το πρωί και τώρα πέφτει ηφαιστειακή τέφρα και έχει καλύψει τη θέα του βουνού», δήλωσε ο κοινοτικός εθελοντής Μπαγιού Ντένι Αλφιάντο τηλεφωνικώς στο Reuters από ένα σημείο κοντά στο ηφαίστειο.

Το ηφαίστειο στο όρος Σεμερού, το πιο ψηλό βουνό στην Ιάβα, εξερράγη πέρυσι, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 50 άνθρωποι και να εκτοπιστούν χιλιάδες άλλοι.

Η ινδονησιακή υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών (BNPB) ανέφερε πως 1.979 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί σε 11 καταφύγια και οι αρχές διένειμαν μάσκες στους κατοίκους. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα ξεκίνησε στις 02:46 (τοπική ώρα, χθες Σάββατο στις 21:46 ώρα Ελλάδας) και οι προσπάθειες διάσωσης, έρευνας και απομάκρυνσης είναι σε εξέλιξη.

Το νέφος ηφαιστειακής τέφρας έφθασε σε ύψος 15 χιλιομέτρων, ανέφερε η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία, η οποία είχε τεθεί αρχικά σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο η έκρηξη του ηφαιστείου να προκαλέσει τσουνάμι. Αργότερα απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο.

Η έκρηξη του ηφαιστείου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 640 χιλιομέτρων ανατολικά από την πρωτεύουσα Τζακάρτα, ακολουθεί μια σειρά σεισμών στη δυτική Ιάβα, περιλαμβανομένου ενός την περασμένο μήνα κατά τον οποίο έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 300 άνθρωποι.

Το ινδονησιακό εθνικό κέντρο ηφαιστειολογίας και πρόληψης γεωλογικών καταστροφών (PVMBG) αύξησε στο μέγιστο το επίπεδο συναγερμού και κάλεσε τους κατοίκους να μην πλησιάζουν σε απόσταση 8 χιλιομέτρων από τον κρατήρα του Σεμερού.

Several villages were blanketed with falling ash and hundreds of people had to be evacuated after Indonesia's Semeru volcano erupted in East Java.

