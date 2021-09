Εκρηξη ηφαιστείου στην Ισπανία: Χιλιάδες κάτοικοι της Λα Πάλμα εγκατέλειψαν τις εστίες τους - Η λάβα κατάπιε σπίτια και δρόμους

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

“Παρακολουθούμε τη ροή της λάβας”, εξήγησε.

Λάβα τινάχθηκε σε ύψος εκατοντάδων μέτρων από το ηφαίστειο μετά την έκρηξή του την Κυριακή, ενώ ποτάμια λιωμένων πετρωμάτων ρέουν προς τον Ατλαντικό Ωκεανό μέσω μιας αραιοκατοικημένης περιοχής της Λα Πάλμα.

The Volcano In Las Palmas, Spain Is Still Active.. Current Situation#LasPalmas | #Spainpic.twitter.com/iOvp6Q5Y6A