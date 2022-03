Έκρηξη στο Μέριλαντ σε συγκρότημα κατοικιών

Στον τόπο της έκρηξης έσπευσαν περίπου 150 πυροσβέστες και απομάκρυναν πολλούς από τους ενοίκους, σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής πυροσβεστικής, Σκοτ Γκολντστάιν. Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν διευκρινιστεί.

Ο κυβερνήτης του Μέριλαντ, ο Λάρι Χόγκαν, ανέφερε πως αξιωματούχοι της πολιτείας βρίσκονται σε επαφή με τις τοπικές αρχές προκειμένου να μεταφερθούν οι άστεγοι σε προσωρινά καταλύματα.

WATCH LIVE: Chopper4 footage shows a massive amount of gray smoke billowing from an apartment complex in Silver Spring.

The fire is so powerful that Chopper4 reporter Brad Freitas said he could feel its heat through the helicopter's windows. https://t.co/Z5eGdpz5s4pic.twitter.com/8cRZZc2m0p