Εξερράγη ηφαίστειο στην Ινδονησία - Εκκενώθηκαν δύο χωριά

Οι αρχές διεύρυναν επίσης τη ζώνη εκκένωσης, από τα τέσσερα στα έξι χιλιόμετρα γύρω από τον κρατήρα.

Το ηφαίστειο Ρουάνγκ, στο βορειοανατολικό τμήμα της Κελέβης, φτάνει σε ύψος τα 725 μέτρα. Η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε στις 21.45 τοπική ώρα της Τρίτης και ακολούθησαν άλλες δύο τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Ruang volcano erupts in Indonesia - Reuters

All 838 residents of the island of the same name were evacuated. pic.twitter.com/mpvkL0itPC