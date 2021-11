Έκθεση «καίει» την Τουρκία: Έξι φορές αρνήθηκε έλεγχο στην επιχείρηση «Irini» - Τι λέει η ΕΕ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το βασικό καθήκον της εν λόγω επιχείρησης είναι η εφαρμογή του εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ στη Λιβύη. Στα δευτερεύοντα καθήκοντα συμπεριλαμβάνεται η εντολή να συμβάλει στην εφαρμογή των μέτρων του ΟΗΕ για την πρόληψη της παράνομης εξαγωγής πετρελαίου από τη Λιβύη, στη διακοπή ενός επιχειρηματικού μοντέλου των δικτύων εμπορίας ανθρώπων, στην ανάπτυξη ικανοτήτων και την εκπαίδευση της λιβυκής Ακτοφυλακής και του Ναυτικού.

Η επιχείρηση «Irini» είναι ο μόνος διεθνής παράγοντας που εφαρμόζει τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με το εμπάργκο όπλων στη Λιβύη και το κάνει με αποτελεσματικό, αμερόληπτο και ισορροπημένο τρόπο, αναφέρει η ανακοίνωση.

The @eu_eeas has published the summary of the results that @EUNAVFOR_MED IRINI ???? has achieved since his inception on 31 march 2020 and those achieved in the month of #October2021#CSDP#Irini4peace#Irini4Libya#CSDP#EUinLibya#EuinAction

more on ??https://t.co/uwvtW6ViyJpic.twitter.com/4f8CuDKN9Z