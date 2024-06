«Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ»: Εθνική προσπάθεια με συνέχεια το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο

«Εθνική προσπάθεια η οποία θα έχει και συνέχεια» χαρακτηρίστηκε η δέκατη, επετειακή διοργάνωση του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στη Βοστώνη και συγκεκριμένα στο Maliotis Cultural Center του Hellenic College Holy Cross με θέμα τη διδασκαλία και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας στην ομογένεια των ΗΠΑ. Το πρόγραμμα κατάφερε μία δυναμική παρέμβαση στο πεδίο της προσέλκυσης και της αναζωογόνησης του ενδιαφέροντος για τη διδασκαλία και διάδοση της ελληνικής γλώσσας στην ομογένεια. Το παρακολούθησαν 200 περίπου εκπαιδευτικοί, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι με φυσική παρουσία και περισσότεροι από 1500 διαδικτυακά. Πανεπιστημιακοί και ερευνητές από 25 Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, από χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μάλι της βορειοδυτικής Αφρικής, τη Σερβία, τη Βραζιλία, και φυσικά από πολλές ευρωπαϊκές χώρες και πολιτείες των ΗΠΑ. Το πρόγραμμα οργανώθηκε από το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, ΜΜΕ και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Μαλιώτειο Πολιτιστικό Κέντρο και την ΑΧΕΠΑ, υπό την αιγίδα και με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, με τη συμμετοχή των Τμημάτων Ελληνικής Παιδείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, των Boston University Philhellenes, του University of Chicago - Center for Hellenic Studies, του Setor de Grego, Instituto de Letras, του Rio De Janeiro University, της Study in Greece και της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου.