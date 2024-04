Επίθεση Μπάιντεν σε Τραμπ: Είμαι ένας ενήλικας που έχει αντίπαλό του ένα εξάχρονο παιδί - BINTEO

Στο εσωτερικό του κτηρίου δεν έγινε καμία αναφορά στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, με την έμφαση να δίνεται --όπως το θέλει η παράδοση-- σε δηκτικά σχόλια εις βάρος του Αμερικανού προέδρου, τα οποία αυτή τη φορά αφορούσαν την ηλικία του Μπάιντεν και τις πτώσεις του στις σκάλες του προεδρικού αεροσκάφους.

Φέτος την εκδήλωση παρουσίασε ο κωμικός Κόλιν Τζοστ, συγγραφέας και ηθοποιός της γνωστής τηλεοπτικής εκπομπής Saturday Night Live.

«Θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι μετά τις 22:00 το βράδυ και ο κοιμήσης Τζο είναι ακόμη όρθιος, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ πέρασε την εβδομάδα να αποκοιμιέται στο δικαστήριο κάθε πρωί», σχολίασε ο κωμικός, μια αναφορά στη δίκη που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη με κατηγορούμενο τον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο.

Όταν ο Μπάιντεν πήρε τον λόγο, δήλωσε ότι στις φετινές προεδρικές εκλογές «η ηλικία παίζει ρόλο. Είμαι ένας ενήλικας που έχει αντίπαλό του ένα εξάχρονο παιδί».

"I'm a grown man...running against a six-year-old."

President Joe Biden jokes about his age and Donald Trump at the 2024 White House Correspondents’ Dinner.

Watch more: https://t.co/81NH5r3hg2pic.twitter.com/2bD4ZOo9cl