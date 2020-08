Έρευνα για απάτη σε βάρος του Τραμπ και της εταιρείας του διενεργεί ο εισαγγελέας της Νέας Υόρκης - Τι απαντά ο πρόεδρος των ΗΠΑ - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa-Reuters

Η φύση της έρευνας του Βανς έγινε πιο σαφής σε δικόγραφο που υπέβαλε σε δικαστήριο. Σε αυτό, ο εισαγγελέας επιχειρηματολογεί ότι η εταιρεία λογιστικής του Τραμπ πρέπει να αναγκαστεί να παραδώσει στις υπηρεσίες του τις φορολογικές δηλώσεις του μεγιστάνα.

Η εισαγγελική παραγγελία εγγράφεται στο πλαίσιο έρευνας πως μέχρι τώρα θεωρείτο πως επικεντρωνόταν στην καταβολή χρηματικών ποσών για να εξαγοραστεί η σιωπή δύο γυναικών που έχουν υποστηρίξει πως στο παρελθόν διατηρούσαν σχέσεις με τον μεγιστάνα των ακινήτων. Το δικόγραφο του Βανς αποτελεί αντίδραση στην προσπάθεια των δικηγόρων του ενοίκου του Λευκού Οίκου να εμποδίσουν κλήτευση του Βανς, που χαρακτήρισαν «υπερβολικά ευρεία» και εμφορούμενη από «κακοπιστία».

Ο εισαγγελέας Βανς αντέτεινε πως οι συνήγοροι του Τραμπ βασίζονται στη λαθεμένη υπόθεση εργασίας πως η έρευνά του αφορά αποκλειστικά και μόνο την καταβολή χρημάτων στις γυναίκες. Δεν διευκρίνισε πάντως σε τι επικεντρώνεται.

Ωστόσο, τόνισε πως υπάρχουν «αδιάψευστα» δημοσιεύματα που υποδεικνύουν «πιθανόν εκτενή και παρατεταμένη εγκληματική συμπεριφορά από πλευράς του Trump Organization», πράγμα που δίνει νομική βάση στο αίτημά του.

Στις αρχές του Ιουλίου, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι χαίρει ασυλίας ως εκ του αξιώματός του σε ό,τι αφορά έρευνες ποινικής φύσεως, δυνητικά ανοίγοντας τον δρόμο ώστε ο εισαγγελέας Βανς να αποκτήσει πρόσβαση στα φορολογικά στοιχεία του μεγιστάνα.

Ωστόσο, η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν συμπεριλάμβανε την εντολή να παραδοθούν οι φορολογικές δηλώσεις του Τραμπ στον εισαγγελέα, υποδεικνύοντας πως ο πρόεδρος έχει τη δυνατότητα να προσπαθήσει να αποκρούσει τις εισαγγελικές αξιώσεις σε κατώτερα δικαστήρια. Αυτό ακριβώς πράττει ο ένοικος του Λευκού Οίκου επί σχεδόν έναν χρόνο· οι δικηγόροι του δεσμεύονται ότι θα συνεχίσουν τη μάχη.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ξανά χθες βράδυ την έρευνα του Σάιρους Βανς μέρος του «κυνηγιού μαγισσών» που ο αρχηγός του κράτους διατείνεται συχνά ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εναντίον του.

