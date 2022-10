Ερντογάν-Πασινιάν- Αλίγιεφ: Σε ένα τραπεζάκι μίλησαν για τις τεράστιες διαφορές που τους χωρίζουν

Το πρακτορείο Anadolu μετέδωσε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μίλησε με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν και τον Αζέρο ηγέτη Ιλχάμ Αλίγιεφ πριν από την έναρξη της συνόδου. Έδωσε μάλιστα στη δημοσιότητα και μια φωτογραφία με τους τρεις ηγέτες να κάθονται, μαζί με άλλους, γύρω από ένα μικρό τραπέζι.

Τον Ιανουάριο Τουρκία και Αρμενία είχαν έναν πρώτο γύρο συνομιλιών, για πρώτη φορά έπειτα από δέκα και πλέον χρόνια, γεγονός που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξανανοίξουν τα σύνορά τους και να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους. Η Άγκυρα δεν διατηρούσε διπλωματικούς ή εμπορικούς δεσμούς με την Αρμενία από τη δεκαετία του 1990. Η πρόσφατη πρωτοβουλία είναι μια πρώτη προσπάθεια να αποκατασταθούν οι δεσμοί μετά την ειρηνευτική συμφωνία του 2009 η οποία δεν επικυρώθηκε ποτέ.

The Presidents of #Turkey, #Azerbaijan and the Prime Minister of #Armenia met at the summit of the European Political Community in #Prague. pic.twitter.com/HTcn2lFhyO