ESO: Κατέγραψε τo «φάντασμα» ενός τεράστιου άστρου μετά από έκρηξη σουπερνόβα

Τα άστρα με πολύ μεγάλη μάζα φτάνουν συχνά στο εκρηκτικό τέλος τους ως σουπερνόβα. Οι κατακλυσμικές αυτές εκρήξεις προκαλούν πανίσχυρα ωστικά κύματα που διαπερνούν τα γύρω αέρια, τα συμπιέζουν, απελευθερώνουν ενέργεια που τα θερμαίνει και τα κάνει πολύ φωτεινά. Κάτι που αποτυπώθηκε, ακόμη και μετά από τόσο καιρό μετά την έκρηξη, στη νέα φωτογραφία των 554 εκατομμυρίων πίξελ που αφορά τη σουπερνόβα Ιστίο στον ομώνυμο νότιο αστερισμό.

Η εν λόγω σουπερνόβα, σε απόσταση μόνο 800 ετών φωτός, είναι μία από τις κοντινότερες στη Γη. Αυτό που απέμεινε από το άστρο μετά την έκρηξη του, είναι μια τεράστιας πυκνότητας σφαίρα, ένα άστρο νετρονίων (πάλσαρ), που περιστρέφεται σαν σβούρα γύρω από τον άξονα του με απίστευτη ταχύτητα δέκα φορές το δευτερόλεπτο.

1/ A spooky spider web ??, magical dragons ?? or wispy trails of ghosts ??? What do you see in this image of the Vela supernova remnant?

?? @ESO /VPHAS+ team. Acknowledgement: Cambridge Astronomical Survey Unit pic.twitter.com/ECAgzbEBJ9