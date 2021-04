Φον Ντερ Λάιεν: Νέα συμφωνία ΕΕ με Pfizer για επίσπευση παράδοσης 50 εκατ. δόσεων εμβολίων

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Η Πρόεδρος ανακοίνωσε ακόμη ότι η ΕΕ έχει λάβει συνολικά ως χθες 126 εκ. δόσεις εμβολίων και έχουν γίνει 100εκ. εμβολιασμοί έ, το 25% με 2η δόση και άρα 27 εκ. Ευρωπαίοι έχουν εμβολιαστεί πλήρως. Η νέα συμφωνία για τα 1,8 δις της Pfizer το 2022 και 2023 προβλέπει παραγωγή στην ΕΕ.

Η Πρόεδρος επεσήμανε ότι όσο πιο γρήγορα φτάσουμε στο 70%, τόσο πιο εύκολα θα απαλλαγούμε από την πανδημία, ωστόσο προειδοποίησε ότι ακόμα πολλοί παράγοντες μπορεί να εκτροχιάσουν το πρόγραμμα, αλλά η Κομισιόν κάνει ότι μπορεί για να αυξήσει τη διαθεσιμότητα, ενώ παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με την J&J.

Η ανάρτηση της Φον Ντερ Λάιεν

Today we have reached 100 million vaccinations in the EU. A milestone we can be proud of!

We are also accelerating the delivery of vaccines.

We spare no effort to ensure that Europeans can be vaccinated as fast as possible. #StrongerTogether

