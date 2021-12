Φον ντερ Λάιεν: Στόχος μας να διασφαλίσουμε ότι το 70% του πληθυσμού θα έχει εμβολιαστεί έως τα μέσα του 2022

«Η μεγάλη πλειοψηφία, περίπου 300 εκατομμύρια δόσεις, έχουν μοιραστεί μέσω COVAX. Ο μηχανισμός COVAX μεταφέρει τα εμβόλια πλέον σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Και εργαζόμαστε σκληρά με τον μηχανισμό COVAX και τους παρασκευαστές εμβολίων, με δωρητές και χώρες αποδέκτες, για να επιταχύνουμε την πραγματική παράδοση αυτών των δόσεων», ανέφερε η κ. Φον Ντερ Λάιεν.

Προσέθεσε ότι «τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν παραδώσει πάνω από 45 εκατομμύρια δόσεις μέσω διμερών δωρεών - για παράδειγμα στους γείτονές μας στα Δυτικά Βαλκάνια.

Έτσι, συνολικά, περίπου 350 εκατομμύρια δόσεις έχουν μοιραστεί από την Team Europe. Χρειάζονται όμως περισσότερα. Σε αυτό το σημείο, το 44% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι εμβολιασμένο».

Η πρόεδρος της Επιτροπής σημείωσε ότι «ένα μεγάλο μέρος των απαραίτητων δόσεων γι αυτούς τους εμβολιασμούς εξήχθη ή μοιράστηκε από την Ευρώπη. Και θα κάνουμε περισσότερα. Θα εντείνουμε την προσπάθειά μας για να υποστηρίξουμε την Αφρική όπου ο εμβολιασμός είναι χαμηλότερος από ό,τι σε άλλα μέρη του κόσμου»

«Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού θα έχει εμβολιαστεί μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους. Γιατί θα ελέγξουμε αυτήν την πανδημία μόνο αν την καταπολεμήσουμε σε κάθε γωνιά του κόσμου», κατέληξε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

The EU is the biggest donor of #COVID19 vaccines in the world.

We shared 350 million doses so far - mostly via COVAX, which is now transferring them to low and middle-income countries.

A large part of doses used worldwide were exported or shared by the EU.

And more will come. pic.twitter.com/yNjHHleyLa