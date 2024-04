Φονικά Ρίχτερ στην Ταϊβάν: Επτά νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες, δεκάδες εγκλωβισμένοι - Συγκλονιστικές εικόνες

Οι Αρχές σημείωσαν ότι ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό αυξήθηκε στους επτά.

Η ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA) εκτίμησε ότι ο σεισμός ήταν 7,7 βαθμών, η αντίστοιχη υπηρεσία της Ταϊβάν (CWA) ότι ήταν 7,2 βαθμών, ενώ το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS) πως η ισχύς του ήταν 7,4 βαθμοί.

