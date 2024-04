Φονικά Ρίχτερ στην Ταϊβάν: Τουλάχιστον 9 νεκροί - Αγωνία για τους εγκλωβισμένους - ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, τα θύματα βρίσκονται στην ορεινή, αραιοκατοικημένη κομητεία Χουάλιεν, στην ανατολική Ταϊβάν, όπου εντοπίστηκε και το επίκεντρο το σεισμού.

Η δόνηση ήταν 7,5 βαθμών, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ή 7,4, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, και 7,2, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ταϊβάν. Μετά τον σεισμό εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι στην Ταϊβάν, στις νήσους της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας και σε πολλές επαρχίες των Φιλιππίνων, η οποία στη συνέχεια ήρθη.

Το αεροδρόμιο της Νάχα, το μεγαλύτερο στην ιαπωνική νήσο Οκινάουα, ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις.

Το εστιακό βάθος του υποθαλάσσιου σεισμού, που σημειώθηκε σε ώρα κατά την οποία οι κάτοικοι κατευθύνονταν στη δουλειά τους και τα παιδιά πήγαιναν στο σχολείο, ήταν 15,5 χιλιόμετρα.

Βίντεο δείχνουν διασώστες με σκάλες να προσπαθούν να απομακρύνουν κατοίκους από παράθυρα κτιρίων, ενώ σε άλλα σημεία της Ταϊβάν προκλήθηκαν μεγάλες κατολισθήσεις.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού για εγκλωβισμένους σε σήραγγες κοντά στην πόλη Χουάλιεν, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και δύο Γερμανοί.

Ωστόσο, οι αρχές έχουν χάσει επαφή με 50 ταξιδιώτες που επέβαιναν σε τέσσερα μίνι μπας και κατευθύνονταν σε ξενοδοχείο μέσα στο εθνικό πάρκο Ταρόκο.

Η προεδρία της Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Λάι Τσινγκ-τε, ο οποίος αναλαμβάνει επίσημα τα καθήκοντά του τον επόμενο μήνα, επισκέφθηκε την Χουάλιεν.

«Στον παρόντα χρόνο το σημαντικότερο, η πρώτη προτεραιότητα, είναι να διασωθούν άνθρωποι», δήλωσε ο πρόεδρος μιλώντας έξω από ένα από τα κτίρια που κατέρρευσαν στην Χουάλιεν. Όπως είπε ο πρόεδρος στους δημοσιογράφους, η σιδηροδρομική σύνδεση με την περιοχή αναμένεται να ανοίξει εκ νέου αύριο, Πέμπτη.

Στην Ταϊπέι σημειώθηκαν μετασεισμοί, με περισσότερους από 50 να έχουν καταγραφεί. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας μετέδωσαν ότι ο σεισμός έγινε αισθητός στην κινεζική επαρχία Φουτζιάν, ενώ κάτοικος της Σανγκάης δήλωσε στο Ρόιτερς ότι η δόνηση έγινε και εκεί αισθητή. Ο σεισμός προκάλεσε προβλήματα και στο σύστημα του υπόγειου σιδηροδρόμου της Ταϊπέι, ο οποίος έκλεισε προσωρινά για να απομακρυνθούν οι επιβάτες παρότι σύντομα επαναλειτούργησαν οι περισσότερες σιδηροδρομικές γραμμές.

