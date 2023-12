Φρίκη στη Νέα Υόρκη: Μαχαίρωσε θανάσιμα την μητέρα του επειδή νόμιζε ότι τον δηλητηρίαζε

Σύμφωνα με την New York Post, το 911 φέρεται να κάλεσε άλλο ένα άτομο, που δήλωσε ότι ήταν φίλος του γιου του θύματος και ανέφερε ότι ο 30χρονος μαχαίρωσε τη μητέρα του στο λαιμό, επειδή πίστευε ότι τον δηλητηρίαζε.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (1/12) ο 30χρονος συνελήφθη έξω από το σπίτι του στο Fort Hamilton.

Man suspected of killing mother in NYC home because he thought she was poisoning him: sources https://t.co/ksM5i68Ruhpic.twitter.com/Lsgd9mc2WK