Φρίκη στην Ινδία: Μάλωσε με τον σύζυγό της και πέταξε τον 6χρονο γιο τους σε ποτάμι με κροκόδειλους

Όπως αναφέρει η αστυνομία ο πατέρας ήταν εξοργισμένος με την απόφαση της γυναίκας του να φέρει στον κόσμο ένα παιδί με αναπηρία, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα το ζευγάρι να έχει έντονους καυγάδες. Σε έναν από αυτούς, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, η μητέρα εκτός εαυτού πέταξε το παιδί της σε μια ρεματιά που εκβάλλει στον γεμάτο με κροκόδειλους ποταμό Κάλι.

In a shocking incident, a 26-year-old woman from Dandeli taluk allegedly threw her six-year-old speech-disabled son into a river known for its crocodile population, following a heated argument with her husband.

