Γαλλία: Κινητοποίηση αγροτών γύρω από την Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι - ΒΙΝΤΕΟ

#BREAKING : FRENCH FARMERS SEIZE ARC DE TRIOMPHE IN PARIS! IN A BOLD MORNING MOVE, AGRICULTURISTS SURROUND & CONTROL ICONIC PARIS MONUMENT AMID WAVE OF ARRESTS. STANDOFF HIGHLIGHTS RURAL DISCONTENT IN URBAN HEART. pic.twitter.com/WYVm89rl2J

Ο Αξέλ Μασόν, κτηνοτρόφος στην περιφέρεια Λουάρ-ε-Σερ στην κεντρική Γαλλία, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως περίπου εκατό αγρότες συγκεντρώθηκαν από τις 05:00 (ώρα Ελλάδας) σήμερα το πρωί «με ηρεμία και σεβασμό».

Λίγο μετά τις 08:00 (ώρα Ελλάδας) οχήματα της αστυνομίας είχαν πάρει θέσεις κάτω από την Αψίδα του Θριάμβου, ενώ η κυκλοφορία στο επάνω μέρος της διάσημης λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων εξακολουθούσε να έχει διακοπεί.

Στο χώρο απέμεναν γύρω στους 50 συνδικαλιστές, περιτριγυρισμένοι από αστυνομικούς. Γύρω στα δέκα τρακτέρ του Αγροτικού Συντονισμού, με μια γαλλική σημαία, ήταν σταθμευμένα κοντά στο μνημείο, σύμφωνα με το δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Farmers block the A4 and A86 motorways on the outskirts of Paris. pic.twitter.com/qrlbdrAdei