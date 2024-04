Γάζα: Kοριτσάκι γεννήθηκε με καισαρική μετά τον θάνατο της μητέρας της σε ισραηλινό πλήγμα στη Ράφα

Η μητέρα της, η Σαμπρίν αλ Σακάνι, ήταν έγκυος 30 εβδομάδων όταν σκοτώθηκε.

Το βρέφος έχει τοποθετηθεί σε θερμοκοιτίδα σε νοσοκομείο της Ράφα, με τη φράση «το μωρό της μάρτυρα Σαμπρίν αλ Σακάνι» να είναι γραμμένη σε ταινία πάνω στο στήθος του.

Η Μαλάκ, η μικρή κόρη της Σακάνι που σκοτώθηκε στην ισραηλινή επίθεση, ήθελε να ονομάσει την αδελφή της Ρουχ, που σημαίνει «πνεύμα» στα αραβικά, δήλωσε ο θείος της Ράμι αλ Σέιχ.

??A baby girl was delivered from the womb of a Palestinian woman killed along with her husband and daughter by an Israeli attack in Gaza’s Rafah, Palestinian health officials said.

(Reuters)

