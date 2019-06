Γάζα: Νέες επιδρομές ισραηλινών μαχητικών σε αντίποινα για την εκτόξευση ρουκετών

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα μέχρι στιγμής, όπως ανέφερε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Ασθενοφόρα και η Πολιτική Προστασία έσπευσαν στα σημεία που επλήγησαν, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, κατά τους οποίους οι περιοχές οι οποίες στοχοθετήθηκαν είναι στις φλόγες.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού επιβεβαίωσε ότι έγιναν πλήγματα εναντίον στόχων που ανήκουν στη Χαμάς.

Το βίντεο που δημοσίευσαν οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις:

Last night, a rocket fired from Gaza struck a school and synagogue in Israel.

A short while ago, we struck Hamas terror targets in Gaza.

Terror targets civilians,

Israel targets terror. pic.twitter.com/Jp67TvsucN