Γάζα: Το Ισραήλ διέταξε νέα εκκένωση στην περιοχή Μπέιτ Λαχία

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, άρματα εισέβαλαν ξανά στα ανατολικά του Μπέιτ Χανούν, στο βόρειο άκρο του θύλακα, χωρίς ωστόσο να διεισδύσουν βαθιά μέσα στην πόλη, είπαν οι κάτοικοι και η Χαμάς. Τα πυρά έφτασαν μέχρι και σε κάποια σχολεία, προκαλώντας πανικό μεταξύ των εκτοπισμένων που έχουν καταφύγει σε αυτά.

Στο Ισραήλ, όπου οι δημόσιες υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις ήταν κλειστές λόγω της αργίας του εβραϊκού Πάσχα, ακούστηκαν σειρήνες συναγερμού που προειδοποιούσαν για επικείμενη επίθεση με πυραύλους στις νότιες μεθοριακές πόλεις, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν θύματα. Η ένοπλη πτέρυγα του Ισλαμικού Τζιχάντ, οργάνωσης που συνεργάζεται με τη Χαμάς, ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις στις πόλεις Σντερότ και Νιρ Αμ, γεγονός που υποδηλώνει ότι είναι ακόμη σε θέση να εκτοξεύει πυραύλους, έπειτα από σχεδόν 200 ημέρες πολέμου και αφού ισοπεδώθηκε μεγάλη έκταση του παλαιστινιακού θύλακα και εκτοπίστηκαν σχεδόν όλοι οι κάτοικοι, 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι.

Πυκνός, μαύρος καπνός υψωνόταν στη βόρεια Γάζα από τα σύνορα του νότιου Ισραήλ. Οι βομβαρδισμοί ήταν σφοδροί στα ανατολικά του Μπέιτ Χανούν και την Τζαμπάλια και συνεχίζονταν σήμερα σε περιοχές όπως η Ζεϊτούν, ένα από τα παλαιότερα προάστια της Πόλης της Γάζας, όπου οι κάτοικοι είπαν ότι σημειώθηκαν τουλάχιστον 10 πλήγματα στον κεντρικό δρόμο, μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα.

