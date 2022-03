Γιβραλτάρ: Κατασχέθηκε το γιοτ του Ρώσου ολιγάρχη, Ντιμίτρι Πουμπιάνσκι

Για το σκάφος, με σημαία Μάλτας, το οποίο ονομάζεται Axioma, «είχε κατατεθεί αίτημα κατάσχεσης εκ μέρους μιας μεγάλης διεθνούς τράπεζας στο Ανώτατο Δικαστήριο του Γιβραλτάρ», ανέφερε χθες η κυβέρνησή του.

Το Γιβραλτάρ επέτρεψε στο γιοτ να εισέλθει στο λιμάνι του, κάτι που απαγορευόταν βάσει των βρετανικών κυρώσεων σε βάρος Ρώσων ολιγαρχών, «προς το συμφέρον των πιστωτών που είχαν καταθέσει αγωγή σε βάρος του σκάφους», συμπλήρωσαν οι αρχές του Γιβραλτάρ, χωρίς να υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες.

Το πλοίο κατασχέθηκε από τον δικαστή που είναι επιφορτισμένος με ναυτιλιακές υποθέσεις «μέχρι νεωτέρας», σημείωσαν.

Αφού συνάντησε τον επικεφαλής της κυβέρνησης του Γιβραλτάρ Φαμπιάν Πικάρντο, η επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας Λιζ Τρας χαιρέτισε σήμερα με μήνυμά της στο Twitter την «κατάσχεση από το Γιβραλτάρ του σούπερ γιοτ του Ντιμίτρι Πουμπιάνσκι βάσει βρετανικών κυρώσεων».

Met Gibraltar Chief Minister @FabianPicardo

?? We're working together to agree treaty with EU to secure prosperity of Gibraltar and the region.

?? We will not compromise on sovereignty.

Welcome Gibraltar's seizure of Dmitry Pumpyansky's super yacht following UK sanctions. pic.twitter.com/QWgtqlqYKF