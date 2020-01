Η Αγκυρα στέλνει 3.250 μισθοφόρους στη Λιβύη - Εικόνες από τουρκικούς πυραύλους στην Τρίπολη - ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τουρκία προσφέρει αμοιβές από 2.000 έως 2.500 δολάρια με τριμηνιαίο ή εξαμηνιαίο συμβόλαιο, ενώ οι μισθοφόροι λαμβάνουν υποσχέσεις για αμνηστία και τουρκικό διαβατήριο μετά το τέλος του πολέμου.

Δείτε το βίντεο:

Τουρκικοί πύραυλοι στην Τρίπολη

Παραβιάζοντας το εμπάργκο και αδιαφορώντας για τις εργασίες της Διεθνούς Διάσκεψης για την ειρήνευση της Λιβύης στην οποία έχει προσκληθεί, η Τουρκία φαίνεται ότι ενισχύει στρατιωτικά την κυβέρνηση της Τρίπολης.

Ανεξάρτητοι παρατηρητές έχουν ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν την άφιξη στο αεροδρόμιο της Λιβύης ενός αντι-αεροπορικού συστήματος KORKUT

Το παρακάτω βίντεο, που δείχνει μεταφορά του συστήματος με όχημα σε περιοχή της Λιβύης, φέρεται ότι είναι από τη Λιβύη.

First documented appearance of #Turkish recent military aid to #GNA - we see here ACV-30 Korkut SPAAG being transported to #Mitiga air base in #Tripoli#Libyapic.twitter.com/fdZl1EYaDZ