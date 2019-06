Η απάντηση Tραμπ στις κατηγορίες αρθρογράφου ότι τη βίασε

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Ε. Τζιν Κάρολ, 75 ετών σήμερα, αφηγήθηκε σε συνέντευξή της που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή στο περιοδικό New York ότι ο επιχειρηματίας τη βίασε στα δοκιμαστήρια του καταστήματος Bergdorf Goodman, στη συνοικία Άπερ Ιστ Σάιντ του Μανχάταν στο τέλος του 1995 ή τις αρχές του 1996.

President Trump, in an interview with The Hill about writer E. Jean Carroll, who has accused him of sexual assault: “I’ll say it with great respect: Number one, she’s not my type. Number two, it never happened.” https://t.co/ckuRX2f9K5