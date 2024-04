Η Finnair αναστέλλει πτήσεις της προς την Εσθονία λόγω παρεμβολών στο GPS

Η Finnair αναφέρει ότι δύο από τις πτήσεις της την περασμένη εβδομάδα αναγκάσθηκαν να επιστρέψουν πίσω στο Ελσίνκι, αφού οι παρεμβολές στο GPS κατέστησαν αδύνατη την προσέγγιση του αεροδρομίου Τartu.

Στόχος μας τώρα είναι να δημιουργήσουμε μεθόδους προσέγγισης του αεροδρομίου Tartu που θα είναι σε θέση να προσφέρουν ασφαλείς πτήσεις χωρίς το GPS ανέφερε σήμερα η Finnair.

Οι παρεμβολές αυξήθηκαν από το 2022 και οι πιλότοι της Finnair είχαν αναφέρει ότι οι παρεμβολές γινόντουσαν ιδιαίτερα κοντά στο Καλίνινγκραντ, τη Μαύρη Θάλασσα, την Κασπία Θάλασσα και στην Ανατολική Μεσόγειο, αναφέρει η φινλανδική αεροπορική εταιρεία.

«Τυπικά οι παρεμβάσεις στο GPS δεν επηρεάζουν την πορεία πτήσης ή την πτητική ασφάλεια, καθώς οι πιλότοι είναι ενημερωμένοι γι αυτό και τα αεροσκάφη διαθέτουν εναλλακτικά συστήματα που χρησιμοποιούνται όταν υπάρχουν παρεμβολές στο σήμα του GPS» προστίθεται στην ανακοίνωση.

Χθες η εφημερίδα Financial Times, έγραψε ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της Εσθονίας, Λετονίας και Λιθουανίας προειδοποίησαν για την αυξανόμενη απειλή να υπάρξουν αεροπορικά δυστυχήματα, εξαιτίας παρεμβολών στο διαστημικό σύστημα πλοήγησης GPS, στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, για τις οποίες κατηγορούν τη Ρωσία.

«Η κατάσταση στην περιοχή της Βαλτικής κοντά στα ρωσικά σύνορα γίνεται πολύ επικίνδυνη, για να τη λάβουμε υπ’ όψιν » δήλώσε ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις.

«Βλέπουμε αυτό που συμβαίνει με το GPS σαν μέρος εχθρικών ενεργειών της Ρωσίας και θα το συζητήσουμε συγκεκριμένα με τους συμμάχους μας» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας Μάργκους Τσάχκνα. Σύμφωμα με τον ίδιο, τέτοιου είδους ενέργειες «συνιστούν υβριδική επίθεση και αποτελούν απειλή για τον λαό μας και την ασφάλεια μας, κάτι που δεν θα ανεχθούμε».

Η υπουργός Εξωτερικών της Λετονίας Μπάϊμπα Μπράζε πρόσθεσε ότι οι χώρες της Βαλτικής «αντιμετωπίζουν σοβαρά τα περιστατικά» με το GPS και «είναι σε επαφή με συναδέλφους από άλλες χώρες» για το ζήτημα αυτό.

Εμπειρογνώμονες που ρωτήθηκαν από τη βρετανική εφημερίδα επισήμαναν ότι η παρεμβολές στα σήματα του GPS μπορούν να γίνουν με τη χρήση ενός σχετικά φθηνού εξοπλισμού.

Καμία χώρα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις παρεμβολές στο σύστημα GPS, ωστόσο στην περιοχή της Βαλτικής εκτιμούν ότι κατ αυτόν τον τρόπο η Ρωσία προσπαθεί να υπερασπισθεί το Καλίνινγκραντ από πιθανές επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

