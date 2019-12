Η Πελόζι ανακοίνωσε την παραπομπή του προέδρου των ΗΠΑ για κατάχρηση εξουσίας - Τραμπ: Θα νικήσουμε!

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Ο πρόεδρος δεν μας αφήνει άλλη επιλογή από το να ενεργήσουμε, διότι προσπάθησε εκ νέου να διαφθείρει τις εκλογές μας προς όφελός του» υπογράμμισε.

Σύμφωνα με την Πελόζι, «τα γεγονότα είναι αδιαμφισβήτητα: ο πρόεδρος καταχράστηκε την εξουσία του για προσωπικό όφελός του εις βάρος της εσωτερικής ασφάλειάς μας, θέτοντας ως προϋπόθεση, για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας και τον προγραμματισμό ενός κρίσιμου τετ α τετ στο Οβάλ γραφείο, την ανακοίνωση μιας έρευνας σε βάρος τους πολιτικού αντιπάλου του».

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης αυτό το καλοκαίρι, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να διεξαγάγει έρευνα σε βάρος του Τζο Μπάιντεν, το φαβορί των Δημοκρατικών για να αναμετρηθούν στις προεδρικές του 2020.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμους αξιωματούχους που κατέθεσαν ενώπιον του Κογκρέσου, προϋπόθεση για να απευθύνει ο Λευκός Οίκος πρόσκληση προς τον Ζελένσκι θα ήταν η ανακοίνωση της έναρξης έρευνας σε βάρος του πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ. Επιπροσθέτως, μια βοήθεια ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων προς την Ουκρανία «πάγωσε» λίγες ημέρες πριν από το τηλεφώνημα.

«Ο πρόεδρος διέπραξε κατάχρηση εξουσίας, αποδυνάμωσε την εσωτερική ασφάλειά μας και έθεσε σε κίνδυνο την ακεραιότητα των εκλογών μας» σημείωσε η Πελόζι, η οποία εκτιμά ότι «οι ενέργειες του προέδρου παραβίασαν το Σύνταγμα».

Μόλις η επιτροπή Δικαστικών Υποθέσεων της Βουλής συντάξει τα άρθρα για την παραπομπή, αυτά θα υποβληθούν σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια και θα εγκριθούν με απλή πλειοψηφία. Δεδομένης της κυριαρχίας των Δημοκρατικών στο σώμα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να γίνει ο τρίτος πρόεδρος στην αμερικανική ιστορία που θα παραπεμφθεί.

Όπως ο Άντριου Τζόνσον το 1868 και ο Μπιλ Κλίντον το 1998, αναμένεται, κατόπιν, να αθωωθεί από τη Γερουσία, την οποία ελέγχουν οι Ρεπουμπλικανοί.

Τραμπ: Θα νικήσουμε!

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πεπεισμένος ότι θα κερδίσει τη μάχη.

«Τα καλά νέα είναι ότι οι Ρεπουμπλικάνοι δεν ήταν ποτέ άλλοτε τόσο ενωμένοι» έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter ο μεγιστάνας, λίγο μετά την παρέμβαση της Νάνσι Πελόζι.

«Εάν πρέπει να με κατηγορήσετε, κάντε το τώρα, σύντομα, προκειμένου να έχουμε μια ισότιμη διαδικασία στη Γερουσία και προκειμένου η χώρα μας να μπορέσει να ξαναριχτεί στη δουλειά» έγραψε επίσης στο Twitter.

....This will mean that the beyond important and seldom used act of Impeachment will be used routinely to attack future Presidents. That is not what our Founders had in mind. The good thing is that the Republicans have NEVER been more united. We will win!