Η Ρωσία βομβάρδισε το Χάρκοβο μετά την επίσκεψη της Γερμανίδας ΥΠΕΞ Αν. Μπέρμποκ

«Όσο περισσότερο καθυστερεί» η απόφαση αυτή, «τόσο περισσότερα θα είναι τα θύματα», «τόσο περισσότεροι θα είναι οι νεκροί μεταξύ των αμάχων», σφυροκόπησε ο ουκρανός ΥΠΕΞ Κουλέμπα.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε σειρά εκρήξεων στο Χάρκοβο, το οποίο τελευταία γινόταν πιο σπάνια στόχος ρωσικών πληγμάτων.

«Μείνετε στα καταφύγια. Οι δυνάμεις κατοχής βομβαρδίζουν για ακόμα μια φορά», προειδοποίησε μέσω Telegram ο κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας, ο Ολέγκ Σινεγκούμποφ.

Δεν είναι γνωστό εάν υπήρξαν θύματα μέχρι στιγμής.

Νωρίτερα χθες Τρίτη η κυρία Μπέρμποκ πήγε στην πόλη, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, που υπέστη μεγάλες καταστροφές στον πόλεμο. Με τον ουκρανό ομόλογό της πλάι της διαβεβαίωσε ότι το Κίεβο μπορεί να υπολογίζει στην «αλληλεγγύη» και στην «υποστήριξη» της Γερμανίας. Πρόσθεσε πως έφερε «νέο πακέτο» βοήθειας, 20 εκατομμυρίων ευρώ για την άρση ναρκοπεδίων και την εξουδετέρωση εκρηκτικών και άλλων τόσων για την ανάπτυξη των υποδομών πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω Starlink. Ανακοίνωσε επίσης νέες παραδόσεις γεννητριών για τις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, που από τα τέλη της περασμένης χρονιάς βομβαρδίζονται συστηματικά από τον ρωσικό στρατό.

Η Ουκρανία από την πλευρά της αξιώνει να της σταλούν άρματα κύριας μάχης δυτικής κατασκευής, με το Βερολίνο να μην έχει δώσει ακόμη πράσινο φως στην προμήθεια Λέοπαρντ.

Το Χάρκοβο υπέστη επανειλημμένα βομβαρδισμούς όταν ξέσπασε ο πόλεμος, αλλά οι ουκρανικές δυνάμεις μπόρεσαν να κρατήσουν την πόλη. Το μέτωπο των μαχών έχει πλέον απομακρυνθεί, βρίσκεται περίπου 130 χιλιόμετρα από τα όρια της. Για τον κ. Κουλέμπα, πρόκειται για «σύμβολο των επιτυχημένων ουκρανικών αντεπιθέσεων», που κατ’ αυτόν «αποδεικνύουν ότι η Ουκρανία μπορεί να κερδίσει (τον πόλεμο) με επαρκή βοήθεια από τους εταίρους της».

Η κυρία Μπέρμποκ διαβεβαίωσε πως το Κίεβο μπορεί να λογαριάζει στην παράδοση όπλων που χρειάζεται για να «απελευθερώσει» τους πολίτες της Ουκρανίας «που υποφέρουν ακόμη από τον τρόμο της ρωσικής κατοχής».

Έπειτα από μήνες συζητήσεων, η Γερμανία ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα στείλει στην Ουκρανία 40 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης (ΤΟΜΑ) τύπου Marder ως την άνοιξη.

Ωστόσο στον κυβερνητικό συνασπισμό του καγκελάριου Όλαφ Σολτς οι Πράσινοι -το κόμμα της κυρίας Μπέρμποκ- και οι Ελεύθεροι Δημοκράτες τάσσονται ολοένα πιο μεγαλόφωνα υπέρ της προμήθειας στο Κίεβο αρμάτων μάχης Λέοπαρντ.

«Δεν αμφιβάλλω ότι η Ουκρανία θα λάβει γερμανικά άρματα μάχης Λέοπαρντ, καθώς η ομοσπονδιακή κυβέρνηση (της Γερμανίας) γνωρίζει καλά ότι αυτό είναι απαραίτητο», είπε χθες ο κ. Κουλέμπα.

Η ρωσική Wagner ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις της ελέγχουν την πόλη Σολεντάρ

Ο επικεφαλής της ρωσικής οργάνωσης μισθοφόρων Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν έσπευσε αργά το βράδυ της Τρίτης να ανακοινώσει πως οι δυνάμεις του έχουν τον έλεγχο της πόλης Σολεντάρ, στην ανατολική Ουκρανία, αλλά οι μάχες συνεχίζονται, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο ρωσικές πηγές.

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν υποστήριξε ότι το Σολεντάρ βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχο των δυνάμεών του, οι οποίες περικυκλώνουν τους ουκρανούς στρατιώτες που αντιστέκονται. «Ο αριθμός των αιχμαλώτων θα ανακοινωθεί αύριο (σ.σ. σήμερα)», ανέφερε σε δήλωσή του που μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Evgeny Prigozhin with the lads in one of Soledar's salt mines. He confirms that Wagner Group has fully captured the city. pic.twitter.com/f0yVjEks4D