Η Σμύρνη στο έλεος των Ρίχτερ: 12 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες - Δραματικές διασώσεις

Ο ίδιος συμπλήρωσε πως 8 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ενώ άλλοι 5 υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται σε περίπου 17 κτίρια που είτε κατέρρευσαν είτε υπέστησαν σοβαρές ζημιές στη Σμύρνη.

Πάνω από 50 πυροσβεστικά οχήματα και 200 διασώστες έχουν αναπτυχθεί στο σημείο, σύμφωνα με την AFAD.

Στις επιχειρήσεις συμμετέχει και η τουρκική Ερυθρά Ημισέληνος με 48 μέλη της και 16 οχήματα.

Προς το παρόν έχουν διασωθεί 70 άνθρωποι από τα ερείπια των κτιρίων, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Σμύρνης Γιαβούζ Σελίμ Κοσγκέρ.

Εικόνες καταστροφής στην Σμύρνη

Εικόνες καταστροφής στη Σμύρνη από τον ισχυρότατο σεισμό που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή, μεταξύ Σάμου και Τουρκίας. Ο σεισμός έντασης 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε πολλές περιοχές της γειτονικής χώρας και έγινε αισθητός ακόμη και στην Κωνσταντινούπολη, όπως ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης.

Στο επίκεντρο, ωστόσο, βρίσκεται η Σμύρνη όπου κατέρρευσαν πολυώροφα κτίρια και βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια.

Οι τραυματίες ανέρχονται σε 202, ενώ σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί ζωντανοί 70 άνθρωποι από κτίρια που έχουν ισοπεδωθεί. Πάντως εκφράζονται φόβοι ότι αφενός θα αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών και αφετέρου ότι οι εγκλωβισμένοι είναι πολλές δεκάδες.

"Αλίμονο, τέσσερις συμπατριώτες μας έχασαν τη ζωή τους στον σεισμό (...) Συνολικά, 120 συμπολίτες μας τραυματίστηκαν", ανέφερε ο υπουργός, ο Φαχρετίν Κοτζά, στο Twitter.

Μάχη για να απεγκλωβίσουν παγιδευμένους στα συντρίμμια

Αδιευκρίνιστος παραμένει και ο αριθμός των κτιρίων που έχουν καταρρεύσει. Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, έκανε λόγο για έξι κτίρια, ωστόσο, ο δήμαρχος της Σμύρνης Τουντς Σογέρ εξέφρασε φόβους για κατάρρευση 20 κτιρίων στην επαρχία. Τουρκικά ΜΜΕ μιλούν για 30 κτίρια, που έχουν ισοπεδωθεί λόγω του σεισμού.

"Σε αυτό το στάδιο, έχουμε λάβει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες έξι κτίρια κατέρρευσαν στον Μπουρνόβα και στο Μπαϊρακλί", στην επαρχία της Σμύρνης, ανέφερε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού στο Twitter. "Συμπολίτες μας έχουν εγκλωβιστεί στα ερείπια", πρόσθεσε ο υπουργός Περιβάλλοντος Μουράτ Κουρούμ, κάνοντας λόγο από την πλευρά του για πέντε κτίρια που κατέρρευσαν.

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσε εντολή να κινηθεί άμεσα ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας.

Ο κυβερνήτης της Σμύρνης έκανε έκκληση στον κόσμο να μην είναι στους δρόμους, προκειμένου να είναι πιο εύκολη η διέλευση ασθενοφόρων και κρατικών οχημάτων.

Συγκλονιστικές εικόνες απο απεγκλωβισμού ανθρώπων στη Σμύρνη.

Οι εικόνες από τους απεγκλωβισμούς ανθρώπων, συγκλονίζουν. Πολίτες που έχουν συγκεντρωθεί γύρω από πολυκατοικία, η οποία έχει καταρρεύσει ξεσπούν σε πανηγυρισμούς βλέποντας ένα άτομο να απεγκλωβίζεται ζωντανό από τα συντρίμμια.

Ένας άνδρας μόλις εντοπίζεται μέσα στα συντρίμμια από πολίτες, ο κόσμος ξεσπά σε χειροκροτήματα ανακούφισης, φαίνεται στο παρακάτω βίντεο. Κάποιος ακούγεται, μάλιστα, να του λέει: «Περαστικά, έγινε, έφυγε, δεν έχεις τίποτα».

#Goodnews

A man has been rescued from the wreckage in Izmir. #quake#izmir#izmirdeprem

pic.twitter.com/nrc3Tbyndg