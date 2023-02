Ιαπωνία: «Θρίλερ» με μυστηριώδη σιδερένια μπάλα που ξεβράστηκε σε παραλία

Μυστήριο με σιδερένια μπάλα σε ακτή της Ιαπωνίας.

Μια σιδερένια σφαίρα με διάμετρο περίπου 1,5 μέτρου ξεβράστηκε στην παραλία Enshu της Ιαπωνίας, με τις Αρχές να μην μπορούν να εξηγήσουν τι ακριβώς είναι. Σύμφωνα με τον Guardian, μια ντόπια γυναίκα ενόπισε την μπάλα λίγα μέτρα από την ακτή και ειδοποίησε την αστυνομία. Οι αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή και κάλεσαν εμπειρογνώμονες εκρηκτικών για περαιτέρω έρευνα.

JUST IN - A mysterious object resembling an ‘iron ball’ sized about 1.5 meters in diameter reportedly found on a beach in Hamamatsu City, Shizuoka Prefecture, Japan pic.twitter.com/DEIMT7r7ZW — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 21, 2023

Τα σενάρια

Οι φόβοι ότι θα μπορούσε να είναι αδέσποτη νάρκη απορρίφθηκαν αφού οι ειδικοί χρησιμοποίησαν τεχνολογία ακτίνων Χ για να εξετάσουν το εσωτερικό του αντικειμένου και διαπίστωσαν ότι ήταν κούφιο. Επιπλέον, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι χρησιμοποιήθηκε για κατασκοπεία από την κοντινή Βόρεια Κορέα ή την Κίνα.

Η μπάλα γρήγορα έγινε viral στο ίντερνετ με χρήστες των κοινωνικών δικτύων να υποστηρίζουν ότι επρόκειτο για...UFO που είχε πέσει από τον ουρανό, ενώ άλλοι την παρομοίωσαν με Dragon Ball.

Ωστόσο, η παρουσία δύο ανυψωμένων λαβών στην επιφάνεια της σφαίρας –που υποδηλώνει ότι μπορεί να αγκιστρωθεί σε κάτι άλλο– προκάλεσε μια πιο πεζή εξήγηση: ότι πρόκειται για μια σημαδούρα πρόσδεσης που απλά είχε χαλαρώσει και είχε επιπλεύσει.

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat -- but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) February 21, 2023

Ένας ντόπιος που τρέχει τακτικά στην παραλία είπε ότι δεν καταλάβαινε γιατί η μπάλα έγινε ξαφνικά το κέντρο της προσοχής. «Είναι εκεί εδώ και ένα μήνα», είπε στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK. «Προσπάθησα να το σπρώξω, αλλά δεν κουνήθηκε».