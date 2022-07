Ιβάνα Τραμπ: Aυτή είναι η αιτία θανάτου της - Τι αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση

Σε ατύχημα οφείλεται ο θάνατος της Ιβάνα Τραμπ, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την ιατροδικαστική έκθεση.

Όπως φαίνεται, η πρώτη σύζυγος του πρώην προεδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έπεσε στις σκάλες για άγνωστους προς το παρόν λόγους. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η πτώτη προκάλεσε «μοιραία χτυπήματα», με αποτέλεσμα η Ιβάνα να καταλήξει καθώς ήταν μόνη στο σπίτι και δεν υπήρχε κάποιος να τις προσφέρει βοήθεια.

Η Ιβάνα Τραμπ βρέθηκε την Πέμπτη νεκρή σπίτι της, με τις αρχές να δηλώνουν ότι δέχτηκαν κλήση για περιστατικό ανακοπής καρδιάς, στο διαμέρισμα της Ιβάνα στο Μανχάταν.Και αυτό γιατί αρχικά δεν φαινόταν να έχει κάποια εξωτερικά τραύματα που να προδίδουν μια διαφορετική αιτία θανάτου.

Η ζωή με τον Ντόναλντ Τραμπ και το επεισοδιακό διαζύγιο

Επιχειρηματίας, πρώην μοντέλο και μητέρα τριών παιδιών του Ντόναλντ Τραμπ. Γεννήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 1949 στην πρώην Τσεχοσλοβακία. Μετακόμισε στον Καναδά στη δεκαετία του 1970 και ακολούθως στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου παντρεύτηκε τον πρώην πρόεδρο της Αμερικής το 1977.

Το ζευγάρι χώρισε το 1992, αφότου η Ιβάνα ανακάλυψε πως ο σύζυγός της την απατούσε με την ηθοποιό Μάρλα Μέιπλς, η οποία αργότερα έγινε η δεύτερη σύζυγός του, με την οποία απέκτησε μια κόρη, την Τίφανι.

Ο γάμος της με τον Τραμπ δεν ήταν ο πρώτος. Μόλις η 18χρονη Ιβάνα (μοναχοπαίδι του κατασκευαστή Μίλος Ζέλνισεκ και της συζύγου του Μαρί, η οποία εργαζόταν ως τηλεφωνήτρια) πέρασε στο πανεπιστήμιο, ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε έναν Αυστριακό, τον Άλφρεντ Γουίνκλμαρτ. Ήταν εκπαιδευτής σκι και επί πολλά χρόνια οικογενειακός φίλος που φέρεται να της προσέφερε με τον γάμο αυτό αυστριακή υπηκοότητα και μία διέξοδο διαφυγής.

Άλλωστε από μικρή έδειχνε ότι τα σύνορα της τότε κομμουνιστικής Τσεχοσλοβακίας δεν την χωρούσαν. Έτσι, παρά το γεγονός ότι ο γάμος της δεν διήρκησε πολύ, αποτέλεσε το εισιτήριο για τον Καναδά όπου κυνήγησε το όνειρό της: το μόντελινγκ.

Πώς γνώρισε τον Τράμπ

Ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη για μία φωτογράφιση το 1976 ήταν η αφορμή για να συναντήσει τον νεαρό επιχειρηματία Ντόναλντ Τραμπ. Γοητεύτηκε από «την εξυπνάδα και το χιούμορ του», όπως είχε πει. «Αν δεν τον ξαναέβλεπα, όμως, δεν θα ήταν και το τέλος του κόσμου», είχε κάποτε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Απρόσμενα ο Ντόναλντ Τραμπ της έκανε πρόταση γάμου την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς και οι δυο τους μετατράπηκαν σε ιδανικό «υλικό» για τα ταμπλόιντ που τότε βρίσκονταν στο απόγειό τους. Δεν είναι υπερβολή ότι ήταν ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια της Νέας Υόρκης, κατά τις δεκαετίες του ’80 και του ’90.

Ο πλούτος και η πολυτελή ζωή τους προσέλκυε τα ΜΜΕ. Άλλωστε η ατάκα της Ιβάνα «δώστε μας λίγο χρόνο. Σε λίγο θα είμαστε σαν τους Ροκφέλερ» έχει μείνει στις μνήμες όλων.

Στα πρώτα χρόνια του γάμου τους ο Ντόναλντ φρόντιζε για όλα, με την Ιβάνα να αποκαλύπτει ότι μοναδική υποχρέωσή της ήταν το άψογο μακιγιάζ και ντύσιμό της.

Παρά τις αμέτρητες συνεντεύξεις τους και τις οικογενειακές φωτογραφίσεις τους, δεν έλειπαν και τα μικρο-σκανδαλάκια. Όπως τότε που ο Τραμπ υποστήριξε ότι η σύζυγός του ήταν αναπληρωματική στην ομάδα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 1972. Η δήλωσή του εκείνη αποδείχθηκε ψευδής, ενώ διαψεύστηκε και από έναν τοπικό αξιωματούχο των Ολυμπιακών Αγώνων.

Επίσης το 1988, σε μια τηλεοπτική συνέντευξη του ζεύγουςστην Όπρα Γουίνφρι, προσέφεραν μία ματιά στα ενδότερα της σχέσης τους. «Θα έπρεπε να έχουμε μαραθώνιους καυγάδες, αλλά στην πραγματικότητα δεν μας συμβαίνει. Τα πάμε πολύ καλά και δεν υπάρχουν πολλές διαφωνίες, γιατί τελικά η Ιβάνα κάνει ακριβώς αυτό που της λέω», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, με την ίδια να απαντά καυστικά: «Σωβινιστής άνδρας!».

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες

Κάποια στιγμή η Ιβάνα αποφάσισε να μην περιοριστεί μόνο στο τέλειο... μακιγιάζ και να δουλέψει. Εργάστηκε μαζί με τον σύζυγό της στην ανάπτυξη του Πύργου Τραμπ, του κτιρίου του στην 5η Λεωφόρο στο Μανχάταν και άλλων έργων υψηλού προφίλ όπως το Trump Taj Mahal Casino Resort στο Ατλάντικ Σίτι του Νιου Τζέρσεϊ. Ανέλαβε αρκετούς ρόλους στον Οργανισμό Τραμπ. Διετέλεσε και διευθύντρια του ξενοδοχείου Plaza στο Μανχάταν. Συνεργάτες και φίλοι κάνουν λόγο για μια ικανή και σκληρά εργαζόμενη γυναίκα που οραματιζόταν να επεκτείνει την οικογενειακή αυτοκρατορία, στο πλευρό του συζύγου της.

Το ταραχώδες διαζύγιο

Όλα αυτά γκρεμίστηκαν όταν αποκαλύφθηκε ότι ο Ντόναλντ είχε πολυετή παράνομο δεσμό με την ηθοποιό και στάρλετ Μάρλα Μέιπλς. Κάτι που οδήγησε στο πιο ηχηρό διαζύγιο των '90s, όταν ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι «κάτι δεν πάει καλά», καθώς αρνήθηκε να ξεκαθαρίσει σε συνέντευξή του στο περιοδικό Playboy εάν ο γάμος του είναι μονογαμικός.

Το «κερασάκι στην τούρτα» της μετωπικής σύγκρουσης ήταν όταν την κλείδωσε έξω από το γραφείο της στο ξενοδοχείο το 1990. Το προηγούμενο βράδυ είχαν τσακωθεί για το προγαμιαίο συμβόλαιο και τους όρους του.

Η Ιβάνα Τραμπ δεν ξεστόμισε ποτέ δημόσια το όνομα της διαδόχου της και δεύτερης συζύγου του Τραμπ, θεωρώντας την υπεύθυνη για το άδοξο τέλος του γάμου της. Την είχε αποκαλέσει μάλιστα «showgirl» που «δεν θα πετύχαινε ποτέ τίποτα στη ζωή της». Αντιθέτως, δήλωνε ότι δεν την χωρίζει τίποτα με την τρίτη σύζυγο του άνδρα της, Μελάνια. «Τόσο εγώ, όσο και τα παιδιά μου δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τη Μελάνια», έλεγε.

Από το διαζύγιο, το οποίο οριστικοποιήθηκε το 1992, η Ιβάνα έλαβε τουλάχιστον 14 εκατομμύρια δολάρια και 650.000 ετησίως για την ανατροφή των παιδιών της, ενώ απέκτησε και μία έπαυλη 45 δωματίων στο Κονέκτικατ, ένα διαμέρισμα στο Trump Plaza και τη χρήση της έπαυλης Mar-a-Lago στη Φλόριντα για έναν μήνα κάθε χρόνο.

Αργότερα, χρόνια μετά το διαζύγιο, σε μια ραδιοφωνική συνέντευξή του, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε την σχέση τους: «Ναι, ήταν καταπληκτικό, δεν την χόρταινα. Μία ημέρα, όμως, ξαφνικά ξύπνησα και δεν άντεχα να την ακούω».

Η νέα αρχή στη ζωή της

Η Ιβάνα έκανε συνολικά τέσσερις γάμους. Μετά τον Ντόναλντ παντρεύτηκε με τον Ιταλό επιχειρηματία Ρικάρντο Ματζουτσέλι και με τον Ιταλό ηθοποιό Ροσάνο Ρουμπικόντι.

Παράλληλα μετέτρεψε την πραγματική δοκιμασία του διαζυγίου της σε έναν σύντομο κινηματογραφικό ρόλο στην εμβληματική κωμωδία «The First Wives Club». Εκεί, ως ο εαυτός της, προέτρεπε τις εγκαταλελειμμένες πρωταγωνίστριες: «Κυρίες, πρέπει να είστε δυνατές και ανεξάρτητες. Και να θυμάστε, don’t get mad, get even» (μην θυμώνετε, πάρτε τα πάντα). Τότε, ο Τραμπ κατέκρινε την κινηματογραφική εμφάνισή της. Επιβεβαίωσε, όμως, ότι πράγματι «τα είχε πάρει όλα».

Έγραψε και ένα βιβλίο αυτοβοήθειας για το διαζύγιο που αποτέλεσε Βίβλο για τις διαζευγμένες γυναίκες, πουλώντας εκατομμύρια αντίτυπα.

Η κόρη της Ιβάνκα σε συνέντευξή της είχε δηλώσει ότι «η μητέρα μου ήταν πολύ πιο αυστηρή από τον πατέρα μου όταν μεγαλώναμε». Όταν την ρώτησαν τί εννοούσε, εκείνη ξεκαθάρισε ότι «πίστευε στην πειθαρχία, στους κανόνες και στους τρόπους».

Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι έγραψε στο Twitter ότι η κυρία Τραμπ ήταν «ένας πραγματικά ταλαντούχος, δημιουργικός και όμορφος άνθρωπος», ο οποίος συνέβαλε πολύ στην αναβάθμιση της Νέας Υόρκης. «Έζησε το αμερικανικό όνειρο», είπε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, κορυφαίος σύμμαχος του Τραμπ.

Το 2017, η Ιβάνα Τραμπ είπε στο «Good Morning America» του ABC ότι δεν ήθελε να κάνει τη σημερινή σύζυγο του Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια, να ζηλέψει, ζητώντας του να την καλέσει απευθείας στον Λευκό Οίκο. «Είμαι βασικά η πρώτη σύζυγος του Τραμπ. Εντάξει; Εγώ είμαι η πρώτη κυρία», είπε. Ήταν ένα από τα πολλά αξιομνημόνευτα αποσπάσματα συνεντεύξεων που είχε δώσει.