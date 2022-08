Ιερουσαλήμ: Επτά τραυματίες σε αιματηρή επίθεση εναντίον λεωφορείου - ΒΙΝΤΕΟ

Η Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ («Το κόκκινο αστέρι του Δαυίδ», ισραηλινή υπηρεσία άμεσης βοήθειας ομόλογη του Ερυθρού Σταυρού), έκανε λόγο για επτά τραυματίες, δύο σοβαρά.

6 people were hurt, including 2 seriously. pic.twitter.com/GjeFpWSh1X

This Jerusalem city bus was shot up in a suspected terror attack.

«Υπάρχουν συνολικά επτά τραυματίες, όλοι τους είχαν τις αισθήσεις τους, μια γυναίκα και έξι άνδρες, δύο εκ των οποίων βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, στην τρομοκρατική επίθεση στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ», ανέφερε ο Ζάκι Χέλερ, εκπρόσωπος της Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ.

«Φθάσαμε πολύ γρήγορα επιτόπου. Στην οδό Μααλέ Χασαλόμ (...) μας φώναξαν διερχόμενοι να πάμε να προσφέρουμε φροντίδες σε δύο άνδρες ηλικίας περίπου 30 ετών που είχαν τραυματιστεί μέσα στο λεωφορείο. Είχαν τις αισθήσεις τους και μπορούσαν να βαδίσουν» ενώ έφεραν τραύματα «στο πάνω μέρος του σώματος», ανέφεραν δύο τραυματιοφορείς της Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, σύμφωνα με την οργάνωση βοήθειας και περίθαλψης.

WATCH: Israeli Police are carrying out a massive manhunt for 2 possible gunmen in #Jerusalem, #Israel, alleged terror attack on a bus injured 8 people. pic.twitter.com/nNpDrlwLAE