Ινδία: 4χρονο παιδί ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε - BINTEO

Δεκάδες ακόμη άνθρωποι είναι ακόμη παγιδευμένοι στα συντρίμμια, αλλά «δεν ξέρουμε πόσοι ακριβώς», διευκρίνισε από την πλευρά του στο Γαλλικό Πρακτορείο, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, αξιωματικός της αστυνομίας της Μαχάντ, πόλης που βρίσκεται περίπου 120 χιλιόμετρα νότια από τη Μουμπάι.

Οι αρχές εξέφραζαν αρχικά φόβους πως ως και 200 άνθρωποι ήταν παγιδευμένοι στα συντρίμμια της πολυκατοικίας, αλλά αργότερα αναθεώρησαν την εκτίμησή τους προς τα κάτω, καθώς πολλοί κάτοικοι δεν βρίσκονταν μέσα στα διαμερίσματά τους όταν το κτίριο κατέρρευσε.

Η καταστροφή σημειώθηκε προχθές Δευτέρα περί τις 19:00 (16:30 ώρα Ελλάδας), ώρα που αρκετοί είχαν βγει για να κάνουν τις αγορές τους. Άλλοι έχουν εγκαταλείψει τη Μαχάντ, έχουν επιστρέψει στις γενέτειρες τους εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

Συνολικά 76 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί ζωντανοί ως τώρα.

Σωστικά συνεργεία, ανάμεσά τους ομάδες με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, συνέχιζαν χθες να επιχειρούν στη μάζα των συντριμμιών.

