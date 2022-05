Ινδία: Γονείς ζητούν 600.000 ευρώ από τον γιο τους γιατί...δεν τους έκανε εγγόνι

Όπως είπαν οι γονείς του Shrey Sagar, περίμεναν είτε ένα παιδί από αυτόν, σε διάστημα ενός χρόνου από τον γάμο ώστε να μπορέσει να τους αποζημιώσει για την υπερπολυτελή τελετή που του διοργάνωσαν και για τα χρήματα που διέθεσαν για να τον σπουδάσουν είτε να τους δώσει όλα αυτά τα χρήματα πίσω.

They were wedded in 2016 in hopes of having grandchildren. We didn't care about gender, just wanted a grandchild: SR Prasad, Father pic.twitter.com/mVhk024RG3

Οι γονείς υποστηρίζουν ότι έχουν ξοδέψει 311.000 ευρώ για τον γιο τους από τότε που γεννήθηκε και τώρα θέλουν ακριβώς το ίδιο ποσό πίσω αλλά και άλλα τόσα για αποζημίωση. «Σκοτώσαμε το όνειρό μας για να τον αναθρέψουμε. Είναι όνειρο κάθε γονιού να γίνει παππούς. Περιμέναμε για χρόνια να γίνουμε παππούδες. Προσπαθούσαμε να πείσουμε τον γιο και τη νύφη μας αλλά δεν νοιάστηκαν για τις απαιτήσεις μας. Είμαστε συντετριμμένοι που θα πεθάνουμε χωρίς να δούμε εγγόνι». «Ψυχικά είμαστε αρκετά διαταραγμένοι γιατί μένουμε μόνοι», είπε επίσης το ζευγάρι.

I gave my son all my money, got him trained in America. I don't have any money now. We have taken a loan from bank to build home. We're troubled financially& personally. We have demanded Rs 2.5 cr each from both my son & daughter-in-law in our petition: SR Prasad, Father pic.twitter.com/MeKMlBSFk1