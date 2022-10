Ινδία: Πολύνεκρο τροχαίο με όχημα προσκυνητών που έπεσε σε λίμνη - Παιδιά και γυναίκες ανάμεσα στα θύματα

Το πολύνεκρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Κανπούρ. Το όχημα, στο οποίο επέβαιναν περίπου 50 άνθρωποι που επέστρεφαν από προσκύνημα σε ναό, εξετράπη της πορείας του - υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες - ανατράπηκε και έπεσε μέσα στη λίμνη.

BREAKING ???? : At least 22 pilgrims, all women & children, were killed & more than two dozen severely injured when a tractor trolley overturned and fell into a pond in the Ghatampur area in #UttarPradesh's Kanpur district, said police.#Kanpur#Indiapic.twitter.com/mtVSFEMrMb