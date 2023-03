Ινδονησία: Έκρηξη του ηφαιστείου Μεράπι - Βίντεο

Οι κάτοικοι κοντινής κοινότητας έλαβαν προειδοποίηση να σταματήσουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στις επικίνδυνες ζώνες, δηλαδή σε ακτίνα τριών ως επτά χιλιομέτρων από τον κρατήρα του ηφαιστείου, αναφέρεται στην ανακοίνωση της ινδονησιακής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.

???? Watch as Indonesia's Merapi Volcano Erupts

People within the 7km radius of the almost 3km high volcano have been told to leave as ???? officials fear a repeat of the 2010 eruption which claimed over 350 lives.

