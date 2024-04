Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Αποτιμούν το κόστος των βροχοπτώσεων - Συνεχίζονται τα προβλήματα στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Οι βροχές ήταν οι ισχυρότερες στο κράτος του Κόλπου στα 75 χρόνια που συγκεντρώνονται τέτοιου είδους στοιχεία. Οι πλημμύρες είχαν ως αποτέλεσμα κάτοικοι να εγκλωβιστούν στους δρόμους, στα γραφεία και τα σπίτια τους. Πολλοί ανέφεραν διαρροές στις κατοικίες τους ενώ βίντεο που κυκλοφόρησαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν νερά να τρέχουν από την οροφή σε εμπορικά κέντρα.

Η κίνηση των οχημάτων συνέχισε να διεξάγεται με δυσκολία. Σε αυτοκινητόδρομο που διασχίζει το Ντουμπάι η κίνηση των οχημάτων διεξαγόταν σε μία λωρίδα, προς μία κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλο μποτιλιάρισμα ενώ ο βασικός δρόμος που συνδέει το Ντουμπάι με το Αμπού Ντάμπι ήταν κλειστός προς την κατεύθυνση του Αμπού Ντάμπι.

Στο Ντουμπάι, κάποια οχήματα, μεταξύ των οποίων και λεωφορεία, ήταν σχεδόν ολόκληρα βυθισμένα στα νερά. Μεγάλες ουρές σχηματίζονταν σε πρατήρια καυσίμων.

Εργαζόμενοι υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιούσαν ένα πυροσβεστικό όχημα για την απάντληση υδάτων από δρόμο που είχε πλημμυρίσει ενώ οδηγοί προσπαθούσαν να περάσουν, παρακάμπτοντας εγκαταλελειμμένα οχήματα.

Η λειτουργία του αεροδρομίου του Ντουμπάι συνέχιζε να διεξάγεται με προβλήματα καθώς η καταιγίδα είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο διάδρομος προσγείωσης/απογείωσης και κατά συνέπεια πτήσεις να εκτραπούν σε άλλα αεροδρόμια, να καθυστερήσουν ή να ακυρωθούν.

Οι αρχές του αεροδρομίου δήλωσαν σήμερα το πρωί ότι εισερχόμενες πτήσεις άρχισαν να γίνονται και πάλι δεκτές στον Τερματικό Σταθμό 1, τον οποίο χρησιμοποιούν ξένες εταιρίες, αλλά ότι συνεχίζουν να υπάρχουν προβλήματα και καθυστερήσεις σε πτήσεις.

Στη συνέχεια δήλωσαν ότι το check-in ήταν ανοικτό στον Τερματικό Σταθμό 3 για πτήσεις της Emirates και της flydubai, αλλά προειδοποίησαν ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός ανθρώπων που περιμένουν στο check in και ότι οι ταξιδιώτες θα πρέπει να πηγαίνουν εκεί μόνο εάν έχουν λάβει επιβεβαίωση αναχώρησης από την αεροπορική τους εταιρία.

