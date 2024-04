Ηνωμένο Βασίλειο: Ατελείωτες ουρές στα αεροδρόμια εξαιτίας τεχνικού προβλήματος - BINTEO

Το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου ανάρτησε την προειδοποίηση σήμερα το απόγευμα (25 Απριλίου), χωρίς να αναφέρει πότε θα επιλυθεί το πρόβλημα: «Η Border Force αντιμετωπίζει επί του παρόντος μια τεχνική διακοπή, που επηρεάζει τα αεροδρόμια σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερους χρόνους αναμονής για τους επιβάτες που φθάνουν. Οι ομάδες μας βρίσκονται στην αίθουσα αφίξεων παρέχοντας υποστήριξη, καθώς οι συνεργάτες της UKBF εργάζονται για την επίλυση του προβλήματος», αναφέρει στη δήλωσή του ο επικεφαλής του αεροδρομίου της Σκωτίας.

@EDI_airport Shambles at arrivals. Endless queues. Any particular reason pic.twitter.com/buRBs0TDXl

Ομάδες της Border Force βρίσκονται, επίσης, στα λιμάνια του Ηνωμένου Βασιλείου και στον τερματικό σταθμό της σήραγγας της Μάγχης, αλλά προς το παρόν δεν είναι γνωστό αν το πρόβλημα επεκτείνεται και πέραν των αεροδρομίων. Αναφορές από το EdinburghLive λένε ότι οι άνθρωποι περιμένουν στην ουρά για 45 λεπτά.

Chaos at @EDI_Airport - huge queues out on to the tarmac for in bound passenger - passport control completely jammed up.

Zero communication from anyone at the airport #WelcomeToEdinburghpic.twitter.com/eGrn17nQ8E